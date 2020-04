Atraktivna glazbenica koja je osvojila svijet svojim hitovima poput 'New Rules', 'Be the One' ili 'The One Kiss', vrlo je aktivna na društvenim mrežama gdje je najnovijom objavom izazvala pomutnju

Britanska glazbenica na svoj je Instagram profil postavila fotografiju u izazovnom outfitu koji malo koga može ostaviti ravnodušnim.

U crnim visokim čizmama koje su već neko vrijeme hit među trendsetericama, kožnom prsluku i najlonkama s trendi poderotinama, 24-godišnja ljepotica rođena na Kosovu je izazvala burne reakcije. Kosa podignuta u punđu i zavodljivi make up upotpunili su ovaj seksi look lijepe Due.

'Wow', 'Kraljica', 'Prelijepa', 'Savršena' - nisu štedjeli na komplimentima obožavatelji zgodne pjevačice poznate po specifičnom modnom stilu, uvijek drukčijem i zanimljivom.