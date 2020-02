Lijepa djevojka Leonarda DiCaprija ponovno je oduševila svojim modnim odabirom

Na jednom od brojnih partyja koji se u Los Angelesu održavaju uoči Oscara došla je Camila Morrone. Fatalna brineta došla je ovoga puta bez muške pratnje, svog 23 godine starijeg odabranika Leonarda DiCaprija

Mlađahna ljepotica dizajnersku kreaciju stilizirala je robusnim čizmama kakve su ove zime 'must have' te svjetlucavom torbicom koja je podigla cijelu kombinaciju. Uz ovaj vamp stil Camila je naglasila svoje smeđe oči i opredijelila se za izrazito jak make up.