Lejla Filipović otkrila koji su to omiljeni komadi koje krije u svom ormaru

Bivša Miss Hrvatske i supruga našeg poznatog glumca i voditelja Tarika Filipovića, Lejla Filipović, svakim svojim pojavljivanjem u javnosti izaziva posebnu pažnju. Lijepa Lejla u svakom trenutku izgleda besprijekorno dotjerano uz minimalno truda, a sada je za tportal otkrila koji joj odjevni komadi pomažu u tome

Bivša misica za Elfsovu reviju je odjenula plave traperice skinny kroja u kombinaciji s jednobojnom bijelom košuljom, a stajling je podignula baršunastim bordo čizmama do iznad koljena, bordo torbicom od krokodilske kože i efektnim nježnoplavim kaputom od tvida po uzoru na kultne jakne modne kuće Chanel.

'Ako trebam izdvojiti svoje omiljene komade to su onda dobre traperice, kožna jakna, i to crna, jer ju je nekako najlakše za kombinirati, bijela košulja i naravno mala crna haljina. Volim imati te konkretne stvari, na to uvijek izdvojim malo više novaca', iskrena je Lejla.