Lavovi i Blizanci, prepustite se osjećajima, Škorpioni - usučite bodlju!

Blizancima će ovoga tjedna biti samo do zabave, no snaći će ih ljubav kad joj se budu najmanje nadali. Umjesto razmišljanja, radije se prepustite osjećajima. Isto vrijedi i za Lavove koji će doživjeti strast koju dosad nisu osjetili. Škorpioni neće biti raspoloženi za partnera i obitelj, no zbog otresitog ponašanja mogli bi požaliti

Ovnovi, usmjerite se na lijepe strane veze. Pođe li vam za rukom ne opterećivati se partnerovim manama, doživjet ćete iznimno zadovoljstvo. Problemi s koncentracijom usporit će vas u poslu. Osobito oprezni trebate biti krajem tjedna, kada biste mogli počiniti pogrešku ili donijeti odluku koja vam neće ići u prilog.

Bikovi će biti nezadovoljni partnerovim ponašanjem. Dok brojite njegove pogreške, ne bi bilo loše da razmislite o svom ponašanju i zapitate se pružate li mu podršku. Pred sebe ćete postaviti velike ciljeve, no imat ćete dovoljno volje i snage da ih ostvarite. Naporan rad donijet će sjajne rezultate i poboljšati vam poslovnu poziciju.

Zabava i izlasci Blizancima će biti visoko na listi prioriteta. Iako nećete nužno tražiti ljubav, ona bi mogla pronaći vas. Izgledne su povoljne novosti vezane za financije. Odrađivat ćete plaćene prekovremene sate ili biti nagrađeni za naporan rad, dok će neki od vas prosperirati od nedavnog ulaganja.

Rakovi će u vezi iznad svega tražiti sigurnost i stabilnost. Ako to nemate, nećete oklijevati potražiti sreću na drugom mjestu. Neće vam biti dovoljne samo romantika i strast. Od četvrtka ulazite u iznimno plodno razdoblje u kojem biste trebali ozbiljnije poraditi na ostvarenju ambicija. Ciljajte visoko i nemojte se bojati izazova!

Netko koga upoznaju Lavovi toliko će im zaokupiti misli da će se i sami pitati kako je to moguće. Nemojte previše razmišljati i prepustite se osjećajima. Bit ćete šefov miljenik, što će kod nekih kolega izazvati zavist. Pazite da vam netko ne radi iza leđa i povedite računa o tome kome poklanjate povjerenje.

Djevice će privući netko tko će prema njima biti hladan i suzdržan. Nemojte pokušavati na silu doprijeti do njega, već pustite stvari da se odvijaju svojim tokom. Vješto ćete koristiti iznimnu sposobnost uvjeravanja kako biste neugodne dijelove posla prebacili na kolege. Pogodno je vrijeme za vođenje poslovnih pregovora.

Vagama će najveći užitak predstavljati izlasci, druženje i susretanje novih ljudi. S jednim ćete se znancem upustiti u flert, no zasad će sve ostati na tome. Nalazite se pred prekretnicom u karijeri i niste sigurni kojim putem krenuti. Poslušajte savjete iskusnijih kolega, no odluku donesite nakon pomnog razmišljanja. Promjena imidža vratit će vam poljuljano samopouzdanje.

Škorpioni, nemojte započinjati svađe s partnerom i članovima obitelji samo zato što ste loše raspoloženi. U obiteljskim raspravama izvući ćete deblji kraj. Riješit ćete problem koji vam već neko vrijeme stvara teškoće. Osjetit ćete značajno olakšanje jer ćete se konačno moći posvetiti zanimljivijim zadacima.

Flert sa zanimljivim pripadnicima suprotnog spola bit će omiljena zabava Strijelcima. Koristit ćete sve svoje tjelesne adute kako biste privukli pažnju simpatije, no vaša najjača strana bit će duhovitost i opuštenost. Nećete uživati u radu sa strankama i klijentima. Nedostajat će vam takta i strpljenja pa je bolje da se bavite poslovima koji uključuju rad u miru i tišini.

Žele li nekoga zavesti, Jarci će morati sami napraviti prvi korak. U dugim vezama krajem tjedna doći će do porasta tenzija. Nećete se dobro snalaziti u nepredviđenim situacijama. Ako vam išta poremeti rutinu, pogubit ćete se i raditi pogreške pa je najbolje da krenete ispočetka. Mnogi će patiti od nesanice, što će se nepovoljno odraziti na njihovu energiju i raspoloženje.

Vezanim Vodenjacima trebat će mnogo osobne slobode, što će biti pomalo ironično s obzirom na to da ćete pomno pratiti svaki partnerov korak i ljutiti se ako samo pogleda nekoga drugoga. Nemojte imati dvostruke kriterije! Na poslu ćete spontano preuzeti ulogu vođe. Pokušajte se malo više prilagoditi timskom radu.