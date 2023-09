Kupite ih sada i nosite godinama: Pet modela crnih gležnjača za svaku prigodu

Rak

Mars u Vagi ukazuje na nemirno ozračje u domu. Jedan od ukućana bit će napet i svojeglav, a vi biste mogli doliti ulje na vatru. U zavodničkim akcijama bit ćete neposredniji, možda čak i napasniji. To vas neće dovesti do uspjeha, nego do odlučnog odbijanja.