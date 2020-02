Kolindina kreacija izgleda kao olimpijski dres sjevernokorejske hrvačke reprezentacije, a ni haljina prve dame nije najbolji izbor, dok su cipele šaka u oko

Stajlinzi bivše predsjednice Kolinde Grabar Milanović i prve dame Sanje Musić Milanović, u kojima su se pojavile na svečanosti predsjedničke inauguracije na Pantovčaku, nisu promaknuli ni Fashion Guruu te ih je pomno secirao

Ali nije joj bila avangardna njezina kreacija te izgleda kao olimpijski dres sjevernokorejske hrvačke reprezentacije. Tko god joj je napravio lažne tregere, mora da se šalio, jer na njezina ramena to baš i ne pristaje, a to može vidjeti svatko s dobrim vidom. Ponovno utegnuta do bola, a znamo da ni to nije više trend osim u Rusiji i u cajkaškim klubovima te na kostimima s nastupa J.Lo.