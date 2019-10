Kako spriječiti da se vaš pas ili mačka nikada ne izgube?

Naravno da nitko to ne želi, ali psi se znaju izgubiti. Izgubiti psa traumatično je iskustvo za njihove vlasnike ali i za same pse. Iako to nitko ne može jamčiti postoje načini gdje se ta mogućnost može svesti na najmanju moguću mjeru

Mi u pettita.com često razmišljamo o tome i nastojimo vlastita iskustva, bila ona pozitivna ili negativna ugraditi u naše proizvode, a sve kako bi naši čupavci imali najbolju moguću zaštitu i brigu. Iako postoji zakonska obaveza i svi psi su mikročipirani, ali čitanje podataka koji se nalaze na mikročipovima nije uvijek izvedivo na licu mjesta i u svako vrijeme. Zato je od velike koristi imati ogrlicu sa privjeskom na kojem se nalaze osnovni podatci o psu ali i vlasniku psa. Obično se osim imena na privjeske stavlja i broj telefona ili mobitela tako da se odmah na licu mjesta može kontaktirati vlasnik. Mi u pettita.com osmislili smo razne dizajne privjesaka koji zadovoljavaju funkcionalne, estetske i zabavne kriterije u izradi privjesaka. Većina privjesaka je naš dizajn i mogu se prilagoditi po veličini, tekstu i obliku i najstrožim zahtjevima i ukusima. Cilj nam je da uz funkcionalnu dimenziju sa osnovnim podatcima o ljubimcu i vlasniku naši privjesci dobiju i estetsku ali i zabavnu komponentu. Sa simpatičnim tekstovima kao naprimjer: Izgubljen u vremenu i prostoru, Keep calm i nazovi mog tatu, Moja mama je singl nazovi je, Omiljena mamina njuška, Znam da sam neodoljiv ali ne možeš me imati, Ako ovo možeš pročitati ja ću te polizati …