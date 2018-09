Kako pripremiti svog školarca za odgovorno korištenje mobitela u školi?

Biti roditelj školaraca u digitalno doba nešto je s čime se niti jedna generacija 'staraca' nije susrela do sada. Teško je navigirati svim zamkama i mogućnostima koje pametni telefoni pružaju učenicima u obrazovanju i koji put se možemo osjećati kao da razumijemo sve to manje od njih. Ali to ne znači da dobar stari odgoj ne vrijedi i da nam ne može pomoći da ih učinimo odgovornim korisnicima pametnih telefona u školama

Prepoznavanje pozitivnih strana tehnologije

Škole same uvode pravila korištenja pametnih telefona u njima. Ako je na snazi potpuna zabrana, treba je poštivati i naučiti dijete da je poštuje. Ako pravila ipak nisu strogo određena, na vama je da ih postavite djetetu. Ali zabrane nikada nisu toliko učinkovite koliko naučeni obrasci ponašanja. Dijete odmalena učite i navodite ka prepoznavanju i korištenju pozitivnih strana pametnog telefona kako bi steklo naviku korištenja koja mu pomaže u učenju i razvoju, a ne da ga u tome ometa. Bit će i toga, neizbježno je, ali probajte uz eventualnu 'packu' uvesti sustav nagrada za pravilno korištenje pametnih telefona koji će učvrstiti poželjne obrasce ponašanja. To ne moraju biti velike ili materijalne nagrade, možete odvesti dijete na najdražu aktivnost ili mu napraviti najdraže jelo. Sustav nagrada za pozitivno ponašanje možete probati dogovoriti i s učiteljicom i ostalim roditeljima da se primjenjuje na cijeli razred te tako lijepo ponašanje pretvoriti u igru. Potičite kreativno ponašanje pri upotrebi pametnih telefona

Rasprava o pravilnom korištenju pametnih telefona ne bi smjela biti samo o tome koliko ga treba koristiti, nego i kako. Digitalni uređaji bit će dio njihove svakodnevice i vjerojatno će im se profesionalna karijera uvelike oslanjati na mogućnosti pametnih telefona. Zato treba poticati i kreativnost kod njihova korištenja. Najpopularniji uređaji srednjeg ranga danas imaju ugrađen niz značajki za kreativno izražavanje, a uz nevjerojatan broj aplikacija na raspolaganju, mogućnosti su ogromne. Neke od prijedloga kako potaknuti kreativnost pročitajte ovdje. Kada kažemo da potičete kreativno ponašanje, ne mislimo samo na djecu, nego i vas. Djeca moraju naučiti o internetu, društvenim mrežama, kreativnim platformama i društvenoj interakciji na njima, a to se najbolje radi kroz igru. Pretvorite dosadne lekcije o stvarima koje ne smiju raditi u zabavne interakcije s vama pomoću raznih natjecanja, 'lova na blago', 'pronađi uljeza' i slično. Kreativno korištenje pametnih telefona navest će ih na aktivno razmišljanje o ulozi istih u njihovim mladim životima i neće za njima posezati bez razmišljanja da… ne razmišljaju. Učite ih redovito i odmalena

Neke se stvari ne mogu prenijeti igrom. Odgovorno ponašanje ipak treba sustavno podučavati, ali ne zatrpati ih s puno informacija o tome što smiju i ne smiju jer će se pogubiti. Organsko učenje kroz gledanje vaših obrazaca ponašanja, pokoja lekcija tu i tamo i gore spomenuti sustav nagrada napravit će svoje za određeno vrijeme, ali ako se oni moraju posvetiti tome da dugoročno poštuju pravila, vi se morate posvetiti tome da ih dugoročno implementirate. Ne postoji prečac kada je u pitanju odgoj. Ograničite im korištenje

Ograničite im korištenje pametnog telefona u kući. Kada ga koriste, to mora biti konstruktivno i proaktivno, u sklopu nekih drugih aktivnosti. Mlađi školarci još uvijek nemaju bogat društveni život da se osjećaju zakinuto za online komunikaciju s prijateljima. Usađivanjem navika korištenja pametnih telefona samo za određene stvari kod kuće usadit ćete ih i za druge situacije poput nastave. Ako nisu naučeni da im je pametni telefon lako dostupna distrakcija od svijeta oko njih, neće ga tako ni koristiti. Donosimo najdetaljniji vodič za školarce: sve o gadgetima, opremi, prehrani, slobodnom vremenu i ostalim aktivnostima saznajte OVDJE.