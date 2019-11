Kako odabrati pravi filter za vodu

Higijenski ispravna voda za piće je jedan od osnovnih uvjeta života i dobrog zdravlja. Gotovo 2/3 ukupnog stanovništva zemlje danas nema pitku vodu

Voda bi trebala biti po definiciji tekućina bez boje, okusa i mirisa. No, nije uvijek takva. I ako je takva, ponekad sadržava otopine i dodatke koji se nikako ne bi trebali u njoj nalaziti. Voda je „univerzalno otapalo“, ona na putu do naših slavina, u manjoj ili većoj količini, otopi gotovo sve na što naiđe. Već u atmosferi vodene čestice otapaju plinove koji se tamo nalaze i mijenjaju svoja prirodna svojstva. Nakon kiše nebo je svjetlije i čišće, a kakva je voda? Kišnica svakako nije sigurna za piće. Kad voda u obliku kiše ili snijega dospije na kopno, otopi mnoge tvari sa površine, uključujući biootpad, nečistoće, nitrate i pesticide, metale i sve ostalo što se nađe na njezinom putu, pokupi različite mikroorganizme, te tako „obogaćena“ dospije u vodocrpilišta, prođe dezinfekcijski postupak klorom i drugim kemikalijama pa kroz sustav vodovodnih cijevi stiže do krajnjeg korisnika – Vaše obitelji.

Odlučili ste početi koristiti čistu vodu? To je ispravno i važno rješenje. Sada trebate odabrati pravi filter. Pravi – znači pogodan upravo za Vašu obitelj.

Pročišćivači vode za kućanstvo razlikuju se kako u pogledu dizajna, tako i tehničkih karakteristika. Bilo koji Aquaphor filter uklonit će klor, hrđu, neugodan miris, teške metale i druge nečistoće iz vode. Prilikom odabira filtera uzmite u obzir tvrdoću vode i svoje navike.

Razmotrimo osnovne vrste filtera za vodu za kućanstva.

1. vrsta su vrčevi za pročišćavanje vode

Način rada:

Voda teče iz jednog spremnika u drugi (iz gornjeg dijela vrča u donji), prolazeći kroz filtracijski sloj sorbenta, aktivnog ugljena.

Prednosti:

Vrč ne treba priključak na vodovod ili montažu, jednostavan je za upotrebu. Uložak traje od170l do 500l ovisno o modelu, može se kupiti u web trgovini aquaphor.com.hr/shop, u Kauflandu, Metro ili InterSparu. Prikladan je za pročišćavanje vode kod kuće, u uredu, na vikendici, mobilan i možete ga ponijeti bilo gdje sa sobom.

Nedostaci:

Vrčevi za pročišćavanje vode ne pročišćavaju vodu toliko duboko i brzo kao što to mogu uređaji koji se spajaju na vodovod. Volumen pročišćene vode jednak je volumenu vrča (obično je oko 1,5 litre). Ako vam je za juhu potrebno npr. 3 litre vode, morat ćete dva puta napuniti vrč i pričekati dok se voda pročisti. Osim toga, vrčevi ne mogu ukloniti absolutno sve nečistoće u potpunosti.