Kako do savršenog stila pomoću nekoliko savjeta?

Formula za pametan shopping na velikom sniženju u Reservedu

Prvi korak do savršenog izgleda, koji ne preskaču ni najizbirljivije među nama, dobar je izbor ključnih komada, modernih dodataka i trendy sezonskih krpica. U trgovinama poljskog high street brenda Reserved već neko vrijeme traje sniženje, no to ne znači da se moramo baciti na kupovanje nepromišljeno i brzopleto. Iako smo skloni iskoristiti snižene cijene kako bismo ugrabili što više raznih komada, ponekad činimo veliku grešku zbog koje krajem ljeta nemamo što obući za nadolazeće vrijeme.

Zlatno pravilo kupovine na rasprodajama jest odabrati odjeću koju ćemo iskoristiti u sljedećoj sezoni, pri čemu vrijedi formula 2+1, odnosno jedan dodatak na dva ključna komada. Dakle, ako kupimo jednu košulju i suknju, tome možemo dodati jednu maramu, narukvicu, torbicu… Pristup kupovini na takav način, omogućit će nam da ne upadnemo u zamku previše stvari, a premalo ideja za kreiranje outfita. Osmislite savršenu kombinaciju, poigrajte se bojama i pronađite nešto novo. Izdvojili smo nekoliko komada koje bi trebalo nabaviti već u prvom krugu sniženja.