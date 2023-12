I. B. 01.12.2023 u 09:24

Nakon najave izlaska novog albuma, ali i filma o vlastitom životu koji se očekuje u veljači iduće godine, latino diva zaputila se do hotela Four Seasons na Beverly Hillsu i pritom ukrala pozornost stajlingom. U crnom od glave do pete, servirala je još jedno upečatljivo izdanje. Kratki kaput sa sjajnim pepita uzorkom nosila je poput haljine, u paru s trendovskim nabranim čizmama do koljena, dok su odabir dodataka činile velike sunčane naočale i skupocjena torba Birkin.