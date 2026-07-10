Jelena Rozga još jednom dokazala da su mini haljine njezin modni zaštitni znak

Popularna Splićanka za šibenski koncert je odabrala crnu mini haljinu od čipke, model koji savršeno pristaje njezinu ženstvenom, ali uvijek odmjerenom stilu. Haljina naglašenog struka pratila je svaki njezin pokret na pozornici istaknuvši njezin adut: vitke i istrenirane noge.

Chic ljetnu kombinaciju koja joj je pristajala kao salivena zaokružila je srebrnim sandalama s tankim remenčićima i visokim potpeticama koje su dodatno izdužile siluetu, dok su mrežaste najlonke cijelom izdanju dale dozu koncertnog glamura.

Mini haljine kao omiljeni izbor

Preko haljine nosila je kratku crnu jaknicu od teksturirane tkanine, koju je tijekom nastupa ležerno prebacivala preko ramena, zadržavajući elegantan, ali opušten dojam.

Stajling je nadogradila besprijekorno oblikovanom bob frizurom s blago uvijenim krajevima i prozračnim make upom.