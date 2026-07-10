Jelena Rozga još jednom dokazala da su mini haljine njezin modni zaštitni znak

Na prepunoj tvrđavi sv. Mihovila u Šibeniku, jednoj od najljepših ljetnih koncertnih pozornica na Jadranu, Jelena Rozga još je jednom dokazala da zna kako osvojiti publiku: glasom, energijom, ali i besprijekornim modnim odabirom
Popularna Splićanka za šibenski koncert je odabrala crnu mini haljinu od čipke, model koji savršeno pristaje njezinu ženstvenom, ali uvijek odmjerenom stilu. Haljina naglašenog struka pratila je svaki njezin pokret na pozornici istaknuvši njezin adut: vitke i istrenirane noge.
Chic ljetnu kombinaciju koja joj je pristajala kao salivena zaokružila je srebrnim sandalama s tankim remenčićima i visokim potpeticama koje su dodatno izdužile siluetu, dok su mrežaste najlonke cijelom izdanju dale dozu koncertnog glamura.
Mini haljine kao omiljeni izbor
Preko haljine nosila je kratku crnu jaknicu od teksturirane tkanine, koju je tijekom nastupa ležerno prebacivala preko ramena, zadržavajući elegantan, ali opušten dojam.
Stajling je nadogradila besprijekorno oblikovanom bob frizurom s blago uvijenim krajevima i prozračnim make upom.
Jelena Rozga već godinama njeguje prepoznatljiv modni rukopis u kojem dominiraju mini haljine, elegantni kombinezoni i uske siluete koje naglašavaju njezinu figuru.
Iako prati trendove, ostaje vjerna ženstvenim krojevima, neutralnim bojama i glamuroznim detaljima, zbog čega se redovito nalazi među najbolje odjevenim domaćim glazbenicama.
Njezin posljednji nastup u Šibeniku još je jednom pokazao da ponekad nije potrebno puno: dobro krojena crna mini haljina, elegantne sandale i zarazna energija bili su sasvim dovoljni da zablista pred prepunom tvrđavom sv. Mihovila.