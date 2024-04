Jedna od najljepših cvjetnih haljina: Nova ikona stila servira tako dobre stajlinge

Izvor: Profimedia / Autor: Eric Kowalsky / MEGA / The Mega Agency / Profimedia

No, cvjetna haljina nije bila jedini Zendayin look dana. Kada je izašla iz studija Good Morning America, bila je odjevena u potpuno novi komplet. Presvukla se u vintage Mugler neonskozeleni komplet u boji teniske loptice, koji se sastojao od pencil suknje do koljena i pripijenog dubokog sakoa, a bijele salonke zamijenila je zelenim koje su se sjajno slagale s ostatkom kompleta.

Inače, Zendaya i Roach surađuju više od desetljeća, a Roach je uvelike zaslužan za podizanje glumičinog profila u svijetu mode. Tako Zendayina modna i beauty sponzorstva uključuju Lancôme, Valentino, Bulgari i Louis Vuitton, čija je ambasadorica postala 2023. godine.