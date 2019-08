Je li stvarno moguće da torbe mogu naštetiti vratu i leđima? Stručnjak kaže - još kako!

Fizioterapeut za slavne Doug Jones radi u svom fahu već 17 godina. Nedavno je skrenuo pažnju na štetnost ženskih torbi na područje vrata, ramena i gornjeg dijela leđa

'Torbe koje se nose na ramenu često sadrže i do 25 predmeta. Žene koje mi se javljaju s bolovima u ramenima i vratu uglavnom nose torbu na istoj strani tijela što dovodi do spuštenog ramena. To može izdužiti živce koji idu iz vrata u ruku, a to ponekad rezultira bolnim osjećajima ili trncima u ruci', kaže Doug Jones.

Torba s laptopom najčešće je najteža, pa može rezultirati istim problemima ako se uvijek nosi u istoj ruci. Ruksaci, s druge strane, nisu problem sve dok ih se nosi na oba ramena, a ne samo na jednom.

Doug Jones ima tri savjeta kako spriječiti bolove u leđima, vratu i ramenima. Ako morate sa sobom imati puno predmeta ili teške predmete, najbolje vam je nositi ruksak na oba ramena. No, prilično je važno zapitati se je li vam sve ono što inače trpate u torbu zapravo neophodno.

Zadnji savjet koji Doug Jones ima za vas je da redovito istresete sadržaj svoje torbe kako biste vidjeli što zapravo imate sa sobom i što od toga možete ostaviti kod kuće.