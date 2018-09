Jamson factory @Gredelj Central Station jesenski je tulum koji ne želite propustiti

Bivša tvornica vlakova Gredelj postaje neočekivano party mjesto na jednu večer

Jesen je i kalendarski najavila svoj početak, puni elana i energije vratili smo se na svoja radna mjesta, napunjeni za novu sezonu. A sezona se polako, ali sigurno počinje zahuktavati i kada je riječ o tulumima. Onaj najoriginalniji, uskoro nas očekuje na jednom posve neobičnom i neočekivanom mjestu.

Malo je onih do kojih do sada već nije došao glas kako Jameson svake godine organizira neke od najjačih partyja u gradu, za koje uvijek vlada ogromno zanimanje. To nimalo ne čudi, s obzirom da su Jameson tulumi uvijek ispunjeni kul, ležernom vibrom, vrhunskom muzikom i sjajnom hranom i cugom. Secret party-ji, underground prostori, nastupi tajnih bendova, odlični kokteli s omiljenim Jamesonom - u svemu tome uživali smo na posljednjih nekoliko Jameson tuluma, a sada nas očekuje nešto posve drugačije, istovremeno električno, uzbudljivo i tajanstveno.

Bivša tvornica vlakova Gredelj promijenit će ime i na jednu večer postati Jameson Factory. Što ćete sve tamo moći doživjeti i isprobati, osim naravno, najboljeg irskog viskija? Ne želimo previše toga otkriti, ali kako vam zvuči performans varenja, makete vlakova ili bubnjari na limenim bačvama? Jameson Factory @ Gredelj Central Station u petak, 19. listopada, od 20 sati, postaje mjesto sa najvećom pošiljkom Jamesona u gradu. Mjesta su limitirana, stoga požurite kako bi dobili jedinstvenu priliku biti dijelom ovog nedvojbeno najoriginalnijeg jesenskog tuluma.