Izgleda fantastično: Selena Gomez u haljini koja nije za svakoga

Selena Gomez na crveni tepih u New Yorku koji je u Lincoln Centeru rasprostrt povodom filmskog festivala stigla je odvažnoj maloj crnoj haljini, a sve vitkija figura 32-godišnje pjevačice i glumice nominirane za Emmy 2024. pokrenuo je lavinu glasina da je i ona pokleknula pred trendom mršavljenja uz pomoć Ozempica . Kako god, Selena je izgledala fantastično.

Stajling koji je osmislila Erin Walsh

Selenin stajling osmislila je stilistica slavnih Erin Walsh, a bio je upotpunjen kosom skupljenom u strogu punđu, koja je isticala njezine dijamantne Tiffany & Co. naušnice. Od nedavni službeno milijarderka ponosno je isticala svoju znatno vitkiju figuru u crnoj koktel haljini koja je sezala sve do poda i laskavo pratila siluetu. Uz to, Selena je dodala i nekoliko centimetara visine s visokim potpeticama s platformom.