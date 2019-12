Imajte strahopoštovanja prema okupljanju planeta u Jarcu, osobito ako ste Rak, Vaga, Ovan ili Jarac

Ova nedjelja, 22. prosinca, bit će najkraći dan godine jer tada Sunce dolazi do najniže točke svoje staze. Prošli je put zimski suncostaj ili solsticij pao na 22. prosinca 2015., a idući će put pasti na ovaj datum 2023. Najduža noć godine trajat će 14 sati i 52 minute, a najkraći dan devet sati i osam minuta. Najraniji je sumrak zapravo pao na svetu Luciju 13. prosinca, iako taj dan nije bio najkraći. Idućih je osam dana Sunce izlazilo sve kasnije pa se dan još malo skratio

Stari su astronomi vjerovali da se Sunce vrti oko Zemlje po ekliptici, stazi koja se šest mjeseci penje, a drugih šest spušta. Uočili su da na najkraći dan u godini Sunce dolazi do najniže točke puta i zastaje prije nego što se opet počne penjati. Kasnije su astronomi dokučili da se Sunčeva putanja samo prividno penje i spušta zbog nagiba Zemljine osi, no izraz suncostaj zadržao se do današnjih dana.

Na trenutak zimskog suncostaja Sunce ulazi u znak, točnije ekliptični isječak Jarca, koji se proteže između 270 i 300 stupnjeva Sunčeve godišnje staze. Ovo doba godine dodijeljeno je kozorogu jer uspinjanje Sunca po ekliptici podsjeća na veranje po planinskim strminama, u čemu je kozorog velemajstor.