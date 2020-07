Ima li smisla ciljano napadati kilograme na određenom dijelu tijela? Evo što kažu stručnjaci

Sigurno ste barem jednom bili sudionik razgovora u kojem su se iznosila iskustva s kojim kilogramom viška ili gubitka, bez obzira bila to posljedica stresa, promjena u prehrani ili navikama vježbanja. Kod nekih se žena te promjene prvo očituju na trbuhu, bokovima ili bedrima, dok kod drugih varijacije u težini prvo pogađaju grudi, pa čak i lice. Liječnici objašnjavaju zašto u određenim područjima mršavimo i debljamo se brže nego u drugim te koliko ciljani gubitak kilograma u određenim područjima zapravo ima smisla

Možda ste i sami pokušali ciljati na određena područja tijela vježbama poput onih za skidanje trbušne masnoće, stražnjice ili bedara, no istraživanja pokazuju da ne možete nužno kontrolirati područje na kojem će doći do gubitka masnoće. Brže mršavljenje u pojedinim dijelovima tijela potpuno je prirodno, a stručnjaci pojašnjavaju koja su to područja i zašto je tako.

Gdje dolazi prvo do gubitka kilograma?

Prije svega, scenarij mršavljenja drugačiji je za muškarce i žene jer su različite i masnoće od kojih su građeni, ali svoju ulogu u tome igra i sposobnost rađanja.

'Istraživanje je pokazalo da žene imaju više potkožne masti nego muškarci, a ova vrsta masti djelomično je odgovorna za ženske obline. Muškarci masnoću obično prvo gube na trbuhu, dok je žene gube posvuda, ali je zadržavaju na bedrima i bokovima', objašnjava za časopis Women's Health Romy Block, doktorica specijalizirana za endokrinologiju.

'Prilikom gubitka kilograma nije toliko važan prirodan oblik tijela, više je stvar u genetici, funkcioniranju hormona i metabolizmu', kaže dr. Block i dodaje da se bez obzira na to ne možemo usredotočiti na određeno područje za koje želimo da izgubi masnoću.