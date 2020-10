Idealan grad za jesenski city-break

Kad prognoze predviđaju dugo bablje ljeto, a mi smo željni putovanja, pa barem i onih najkraćih, u nedoumici smo koji kutak široke zemaljske kugle odabrati za svoje odredište u vrijeme kad su horizonti putovanja ograničeni. Tražimo neko blisko i dosad neotkriveno mjesto

Prvi dan

Prvi dojmovi: Kraljevska cesta stopama Chopina i Starog grada (4 sata). Da biste stigli do Starog grada, možete odabrati šetnju ulicama Nowy Świat i Krakowskie Przedmieście, poznate kao „Kraljevska cesta“, kojima ćete proći pokraj crkve Svetog križa, gdje se nalazi Chopinovo srce, vrata Sveučilišta u Varšavi i Predsjedničke palače. Također možete svratiti u Muzej Fryderyka Chopina ili predahnuti na jednoj od granitnih klupa koja će pritiskom na tipku odsvirati jednu od skladbi ovog velikog skladatelja. Savršen početak vikenda bio bi Chopinov koncert uz čašu pjenušca u jednom od lokala u blizini Dvorskog trga: Chopin Point, Time for Chopin ili Koncertna dvorana Fryderyk. U neposrednoj blizini nalazi se Kraljevski dvorac s pitoresknim vrtovima i pogledom na rijeku te Muzej grada Varšave na tržnici Starog grada. Ako putujete s djecom, Muzej Svijet iluzija također je izvrsno mjesto za posjetiti. Šetajući Barbakanom i prolazeći pokraj restoranskih vrtova u ulici Freta i Muzeja Marije Skłodowske-Curie, stići ćete do Trga novoga grada, a ako se spustite do rijeke – stići ćete u park Fontana. Prolazeći pokraj spomenika Varšavskom ustanku u ulici Długa i šetajući ulicom Miodowa, stići ćete do Kazališnog trga, gdje se možete odmoriti u jednom od kafića s pogledom na Veliko kazalište i Nacionalnu operu. Ako vam vrijeme to dopušta, posjetite Umjetničku galeriju Zachęta na putu prema Grobu neznanom junaku na Trgu Piłsudskog pokraj Saksonskog parka. Privedite večer kraju u jednom od brojnih restorana u ulici Nowy Świat ili Świętokrzyska.