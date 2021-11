I vas muči visok krvni tlak? Evo kako ga možete držati pod kontrolom

Visoki tlak predstavlja ozbiljan zdravstveni problem koji se nikako ne smije ignorirati, a mnoga su istraživanja pokazala da je upravo hipertenzija jedan od glavnih uzroka smrtnosti u svijetu

S obzirom na pandemiju, važnost pravovremene kontrole visokog tlaka nikad nije bila važnija jer upravo to smanjuje rizike od najgoreg mogućeg ishoda.

Krv teče kroz krvne žile upravo zato što se nalazi pod određenim tlakom. Ako je on povišen, pritisak na zidove arterija može oštetiti krvne žile i na kraju izazvati srčani ili moždani udar, aneurizmu ili oštećenje bubrega!

Povišeni krvni tlak (krvni tlak koji je viši od 140/90) tiha je i podmukla bolest jer godinama ne mora pokazivati nikakve simptome, sve dok se ne razviju oštećenja organa, stoga ne čudi naziv koji je stekao - tihi ubojica.

Hipertenzija predstavlja globalnu epidemiju i vodeći je uzrok smrtnosti na globalnoj razini.

Zvuči doista zastrašujuće podatak da gotovo trećina odrasle populacije ima povišen krvni tlak. Ovo ozbiljno stanje značajno povećava rizik od većih srčanih oboljenja, moždanog udara i bolesti bubrega. Prema procjenama, 18 posto svih smrti na svjetskoj razini može se pripisati hipertenziji (oko 9,4 milijuna ljudi). U Hrvatskoj su kardiovaskularne bolesti pak glavni uzrok smrtnosti, upozorava HZJZ.

U 2020. godini bile su uzrok smrti u 40 posto slučajeva, a umrlo je ukupno 22.817 osoba, od čega 13.106 žena i 9711 muškaraca.

Nažalost, gotovo 50 posto osoba s hipertenzijom ne zna da ima povišeni krvni tlak, a pola onih koji znaju za to ne poduzima ništa, odnosno niti se liječe medikamentima, niti mijenjaju štetne životne navike.

Glavni problem loše kontrole hipertenzije, upozorava HZJZ, predstavlja to što ljudi nisu svjesni da imaju povišeni tlak i toga da ga je bitno provjeravati, što je osnova kako u postavljanju dijagnoze, tako i u praćenju učinka terapije.

Evo nekoliko korisnih savjeta uz pomoću kojih možete utjecati na smanjenje krvnog tlaka:

Smanjite unos soli

Dobro je poznato to koliko je sol opasna za zdravlje. Smanjite soljenje, ali i ne jedite toliko gotove hrane. Gotova ili polugotova hrana, kao i ona iz restorana, ima puno više soli nego što mislite. Idealna mjera za odraslu osobu je 1500 miligrama soli na dan.

Pripazite na unos kofeina

Puno kave znači i povišeni tlak. Iako se on pojavljuje od 45 do 60 minuta nakon ispijanja kave i samo privremeno traje, ako pijete više šalica kave dnevno, to će svakako imati utjecaj na vaš organizam. Uvijek se možete prebaciti na kavu bez kofeina ili na čaj kao zdraviju zamjenu.

Smršavite i promijenite prehranu

Istraživanja su pokazala da su osobe koje su uspjele smanjiti tjelesnu težinu utjecale i na smanjenje krvnog tlaka. Konzumiranje pojedinih namirnica bogatih kalijem, poput zelenog lisnatog povrća, banana i rajčica, može utjecati na smanjenje tlaka. Potrebno je, spomenimo još jednom, smanjiti unos soli (na žličicu dnevno). Liječnici savjetuju i korištenje maslinovog ulja i općenito mediteranskog načina prehrane, što uključuje puno povrća, voća i ribe.

Namirnice koje pozitivno utječu na regulaciju visokog tlaka su: bijeli i crveni luk, tamna čokolada, cikla, datulje, jabučni ocat, crveno bobičasto voće, laneno ulje, celer, zob, krastavac, namirnice bogate kalijem…

Vodite aktivan život

Pilates, aerobik i joga odlične su vježbe za poticanje cirkulacije u tijelu i bolji rad srca. Šetanje, plesanje i plivanje mogu pomoći da reducirate težinu i snizite tlak. Ugasite televizor, laptop i pametni telefon te stanite na vlastite noge!