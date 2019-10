HT B2Run okupio cijelu poslovnu zajednicu na zagrebačkom Jarunu

8052 trkača iz 448 kompanije, okupilo se na Jarunu i pretrčalo više od 40.000 kilometara, čime su zatvorili sezonu poslovnih utrka

Uzbuđenje se moglo osjetiti od samog starta, gdje su se trkači odlično zabavljali uz glazbu, pjesmu i ples, a i tijekom same utrke na kojoj su bodrili i navijali jedni za druge. Ples i dobra zabava nisu ostali rezervirani samo za start, odlična zabava nastavila se i nakon utrke na otoku Univerzijade gdje su se trkači okrijepili i odmorili, a nakon dodjele nagrada i zaplesali u odličnoj atmosferi.

Sve veći broj trkača u Zagrebu, ali i u drugim gradovima pokazuje nam da sve više poslodavaca prepoznaje dobrobiti koje aktivan način života ima na poboljšanje učinkovitosti zaposlenika. Na ovogodišnjoj utrci uvedena su nova pravila i nagrade, ali jedna stvar je ostala ista – odlična atmosfera i super zabava na visokom nivou. Nakon utrke, a prije početka zabavnog programa koji je organiziran za sve trkače, dodijeljene su u posebna B2Run priznanja na lokalnom nivou ali i ona na nacionalnom nivou. Naime, iako primarno nema natjecateljski karakter, HT B2Run osigurao je priznanja za trkače.

Priznanje za Najkreativniji tim na zagrebačkoj HT B2Run utrci osvojila je tvrtka Institut Ruđer Bošković & Ruđer Medikol Ciklotron koji su, po mišljenju stručnog kreativnog žirija, imali najbolji motivacijski slogan koji glasi: We are not running, this is just an experiment. Priznanje za NajFIT tim za mala poduzeća dobili su TMF Croatia d.o.o., za srednja poduzeća priznanje su dobili Degordian d.o.o. dok je priznanje za NajFIT veliko poduzeće dobila Rimac automobili d.o.o.