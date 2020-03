Hit na gradskim ulicama: Evo kako ove sezone nositi bijelo od glave do pete

Ako su nas tjedni mode u Londonu i New Yorku naučili jednoj stvari ove sezone, to je igranje paletom jarke bijele boje. Nošenje bijelih odjevnih komada od glave do pete, sudeći po stajlinzima street style zvijezda, predstavlja savršen protuotrov za sezonsko sivilo

Za elegantan i neopterećen svakodnevni stajling u znaku bijele boje pratite stope direktorice za prodaju modne trgovine Net-a-Porter, Elizabeth von der Goltz, i stajliš Dankinje Pernille Teisbaek kombiniranjem kaputa strogog kroja s casual modelima hlača i combat čizama s vezicama.

Kada je riječ o obući, bijeli modeli obećavaju maksimalan učinak, no crni modeli su praktičniji – isto vrijedi i za torbe, pa pripazite da ju odaberete pažljivo.