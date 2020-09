Hit dodatak: Judita Franković Brdar fura maramu kao Carrie Bradshaw

View this post on Instagram

Happy Weekend Loves ❤️ what are your plants for the next days ? #carrie#satc#sexandthecity#sexandthecityoutfit#carriebradshaw#carriebradshawstyle#carriebradshawfashion#sexandthecityfashion#sarahjessicaparker#sarahjessicaparkerstyle#nyc#manhattan#