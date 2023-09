Haljine ovog dizajnera se obožavaju, a zbog njega su se sukobile Kate Middleton i Meghan Markle

Za razliku od svojih poznatijih, bolje rečeno prepoznatljivijih kolega, Erdem Moralioglu bez ikakvih se problema može motati oko svog izložbenog prostora i prikupljati iskrene, necenzurirane povratne informacije kupaca, jer njegovo javnosti lice nije još nije tako poznato. No to se ne može reći za rad nagrađivanog dizajnera, koji karakteriziraju eksperimentalni tekstil, božanstveni cvjetni printovi i šarmantni senzibilitet iz sredine stoljeća koji je učinio svojim prepoznatljivim potpisom.

'Oduvijek sam bio jako vođen tekstilom, bilo da se radi o printu, obradi tkanine ili vezenju', kaže Moralioglu o svom brendu ženske odjeće koji je pokrenuo 2005., nakon što je diplomirao na prestižnoj londonskoj akademiji Royal College of Art. 'Uvijek se to čini sastavnim dijelom mog radnog procesa – tkanina i silueta idu ruku pod ruku. Dizajnirao bih haljinu i zamislio tkaninu. Tkaninama je potrebno dugo vremena da se razviju, pa moramo rano početi raditi na njima.'

Činjenica da su haljine koje je izradio britanski dizajner, rođen u Kanadi, prvo uručene Kate, navodno je loše prošla kod Sussexovih. To je dovelo do toga da je Meghan navodno rekla da Kate 'nije ni čak ni kraljica' .

No one nisu jedine članice kraljevske obitelji koje obožavaju brend Erdem. Princeza Eugenie odjenula je kratku cvjetnu haljinu vrijednu 950 funti u trenutku objave zaruka s Jackom Brooksbankom 2018. godine. A Zara Tindall nosila je cvjetnu haljinu, inače zaštitni znak ovog brenda, na utrci konja Royal Ascot 2021., odlučivši se za mornarskoplavu kreaciju do koljena i s dugim rukavima. Sophie Wessex također je snimljena u više navrata baš u Erdemovim haljinama, osiguravši si naslovnice kada je za prisustvovanje showu Royal Variety Performance u Albert Hallu odlučila obući plisiranu haljinu naziva Lindsay, a koja se prodaje za 2895 funti.

No Sarina barbika zapravo je dobila prvi Moraliogluov dizajn: okruglu suknju sa steznikom izrađenu od jednog komada tkanine. 'Bilo je to vrlo chic', pogotovo kao rad tada sedmogodišnjeg dizajnera.

'Bio je to doista prekrasan proces suradnje', rekao je Moralioglu o stvaranju tog stajlinga. Nakon što je glumici priredio nekoliko lookova po narudžbi, nadogradio je njihov postojeći dijalog i svoje jedinstveno razumijevanje njezina ukusa kako bi dočarao voluminoznu haljinu, također inspiriranu kreacijom koju je trebala nositi na ovogodišnjoj dodjeli Oscara (no covid ju je spriječio u tome).

'Mislim da je to izvorna, čista elegancija', rekla je oduševljena Close o kreaciji šivanoj po mjeri, izrađenoj od šljokica posebne zelene nijanse, točnije eau de Nil (vode Nila), na podlozi od žoržeta, s trompe l'oeil kristalnom ogrlicom, za koju Moralioglu otkriva da je ručno izvezena kako bi 'ostavila dojam nasumičnosti'. U skladu s temom 'Karl Lagerfeld: Linija ljepote', taj je detalj inspiriran izgledom iz Lagerfeldove couture kolekcije za Chanel u proljeće/ljeto 1983., dok uštirkani ovratnik i kontrastne manžete podsjećaju na one kakve je pokojni dizajner redovito nosio.

Moralioglu je strastven pripovjedač priča , sa ženom kao protagonisticom koja je gotovo uvijek polazište njegove eskapističke kolekcije, a ima afinitet i prema povijesnim referencama te redovito prekapa opsežnu zbirku knjiga i internet u traženju vala inspiracije. 'Inspiracija vas može pogoditi bilo gdje. Veliki sam kolekcionar knjiga, pa obično počnem s knjigom ili nečim – pritom postoji neki čudan katalizator koji tjera novčić da padne’, objašnjava. 'Onda uđeš u to i izgradiš ideju o tome tko je tvoja žena, gotovo forenzički. Inspiracija i narativ je nešto što mi pomaže u procesu dizajniranja kolekcije. To je način na koji sam uvijek radio', objašnjava.

Moraliogluova sklonost istraživanju odvela ga je i u Nacionalnu galeriju portreta, u kojoj su viktorijanski portreti žena i njihovih haljina utjecali na predimenzioniran kroj i brojna druga oblikovanja tkanina u kolekciji. U rasponu od uskih jakni do voluminoznih puf rukava, ideja ekstremne veličine podupirala je odvažne siluete. Uobičajen u viktorijanskoj odjeći bio je chine, a on ga objašnjava kao tkanje sastavljeno od upletenih niti koje stvaraju zamagljen efekt. Primijenjen na motiv cvijeća u čudnim bojama, stvara aluziju koja briše granice između spolova . 'Često printovi i tkanine mogu biti produžetak pričanja priče', dodaje.

'Imam sestru blizanku. Odrastao sam s nekim tko sam ja, ali suprotnog spola, tako da mi je taj osjećaj roda uvijek bio nekako relativan. Način na koji su nas roditelji odgajali nikada me nije naveo da se osjećam kao da su žene slabiji spol', kaže i zaključuje: 'Vjerojatno se više radi o ideji odijevanja kako biste postali ono što mislite da jeste, za razliku od onoga kako ste rođeni. Na neki način, svi se odijevamo zamišljajući ono kakvi se nadamo biti.'

Iako bi mnogi na prvu pomislili da se kod njega radi o ravnopravnosti spolova, on to opovrgava. 'Moja sestra blizanka i ja odgojeni smo potpuno ravnopravno. Ravnopravnost spolova nikada mi nije pala na pamet - to nikad nije bilo nešto što sam ikada dovodio u pitanje. Jer jednostavno se čini prirodnim to da bismo bili jednaki. Misli i ideje moje sestre jednako su valjane kao i moje. Nisam mogao zamisliti nijedan razlog zbog kojeg ne bi bile', ističe.