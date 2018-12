Glamurozni blagdanski make up look u koji ćete se zaljubiti

It’s the most Bourjois time of the year

Stigao je prosinac, a uvijek s tim najhladnijim mjesecom u godini dolaze najtopliji blagdanski osjećaji i vrući tulumi po cijelom gradu. S obzirom da gotovo svakodnevno, uz poslovne obaveze, imamo i neki od party-ja na koji želimo otići, pravi je izazov kako uskladiti make up i odjeću, a da ne moramo u pretrpanom rasporedu odjuriti kući na presvlačenje i popravljanje make up-a. Poznata je izreka kako je mala crna haljinica must have u ormaru, jer spašava svaki nenadani odlazak na domjenak, pa tako, pored tog vječnog klasika, postoji i nekoliko beauty must have komada, koji se moraju naći u svojoj kozmetičkoj torbici! Put do blještavog blagdanskog make up looka uopće ne mora biti kompliciran, zapravo, dovoljno je iskombinirati nekoliko klasičnih proizvoda i dodati im malo sjaja. Na koji način to najbolje napraviti, demonstrirala je mlada vizažistica i it djevojka Zara Hrvatin, koja je kreirala je glamurozni blagdanski make up, uz pomoć Bourjois proizvoda.

Kao podlogu je koristila Healthy Mix Serum puder, pravu malu voćnu terapiju za blistav i svjež ten. Tekstura ovog tekućeg pudera obogaćena je voćnim vitaminima poznatim po svojim antioksidativnim i hranjivim svojstvima, koji u trenu uklanjaju umor s lica. Tekući puder gel teksture Healthy Mix Serum dobar je za kožu zahvaljujući svojim hipoalergijskim svojstvima. Sprječava prekomjeran gubitak vode iz kože dok sitne čestice bisera daju koži svjež i zdrav izgled. Namijenjen svim tipovima kože, jer joj dopušta da slobodno diše. Zbog lagane gel teksture neprimjetan je na licu, a istovremeno odlično prekriva nepravilnosti na koži. Little Round Pot rumenilo apsolutni je klasik među rumenilima, izrazito popularan među beauty ljubiteljicama. Ovo rumenilo se u doticaju s kožom pretvara u lagani, ekstra fini puder u prahu, koji besprijekorno prijanja na kožu, dok se samo jednim potezom četkice oslobađa neodoljiva mirisna aroma ruže. Svježinu i sitnu dozu glittera, očima je podarila Eyecatching Nude Paleta. Paleta od osam nijansi sjenila sadrži sve potrebne tonove koji će zadovoljiti sve potrebe, od dnevnog do večernjeg vamp looka.