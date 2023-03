Frizure iz hit serije 'Daisy Jones & Šestorka' vrući su trend, a tako ih je lako oblikovati

Serije su popularnije no ikada, a osim odlične zabave, već nekoliko sezona predstavljaju odličan izvor modne i stilske inspiracije. Najnoviji hit u fokusu je 'Daisy Jones & The Six', a ako ste u potrazi za novom frizurom, u toj ćete seriji pronaći sjajnu inspiraciju

Utemeljen na bestseleru Taylor Jenkins Reid i djelomično na eri Fleetwood Maca u vrijeme albuma 'Rumours', serija Daisy Jones & Šestorka, koja se prikazuje na Prime Video TV-u, prati uspon i pad legendarnog rock benda koji se nakon rasprodanog koncerta u Chicagu 1977. iznenada i šokantno raspao. Dva desetljeća kasnije snimaju dokumentarac i otkrivaju što je pošlo po zlu.

U glavnim ulogama su Riley Keough kao predvodnica benda Daisy, Sam Claflin kao izmučeni osnivač benda Billy, Camila Morrone kao Claflinova supruga Camila i Suki Waterhouse kao cool klavijaturistica benda Karen. Iako je serija klasična priča o seksu, drogi i rock and rollu, u njoj je također zastupljena jako dobra moda. Nema sumnje, mnogi će ovog proljeća svoju sezonsku garderobu osvježiti trapericama zvonastih nogavica i kratkim topićima.

Osim mode, ova serija u fokus stavlja neke gotovo zaboravljene beauty trendove zahvaljujući glavnoj vizažistici Rebecci Wachtel. No frizure, za koje je bila zadužena Maryann Hennings, te su koje doista privlače pažnju, bilo da se radi o neurednim šiškama Riley i valovima inspiriranim Stevie Nicks ili Sukinoj frizuri, dostojnoj Brigitte Bardot. '70-e su bile uzbudljivo, oslobađajuće doba s usponom pojedinaca', kaže David McNeil, stručnjak za boje u Brooks & Brooksu. 'To vrijeme obilježila je transformacija iz krute, pretjerano stilizirane kose 60-ih u opuštene, seksi i meke boho vibre i ležeran glamur.' Budući da je stil 70-ih očito na dnevnom redu ove sezone, dobro je znati nekoliko trikova kako stvoriti ultimativni izgled inspiriran serijom 'Daisy Jones & The Six'.

Prihvatite živahnost kose 'Kosa 70-ih bila je usmjerena na poboljšanje prirodne teksture lepršavim valovima', kaže slavni frizer Adir Abergel. Sve se svodilo na meke uvojke, volumen i kovrče koje obično počinju na polovini dužine kose. Prema savjetu frizera, najbolje je za početak povećati volumen kod samog korijena i tako poboljšati prirodnu teksturu kose. Zatim uz pomoć zagrijanih valjaka oblikujte živahne i pomalo elastične valove na samim vrhovima. Upotrijebite uvijač srednje veličine kako biste dodali malo valova i uvijte svaki drugi dio u drugom smjeru da biste postigli neopterećen izgled. Dijelovi oko lica općenito izgledaju laskavije kada su uvijeni od njega, ali to se, ipak, svodi na osobne preferencije.

Usavršite valove Još jedan način za stvaranje valova je pletenje kose u dvije ili tri pletenice, ovisno o tome koliko je kosa gusta, a zatim učvršćivanje peglom kako bi se dobili boho valovi. Usavršite šiške Jedan od glavnih elemenata ovog izgleda su potpuno ležerno oblikovane zavjesa-šiške. Naime dva lika u seriji, Daisy i Karen, imaju prilično slične oblike šiški - jedna nosi nešto poput oblika zavjesa, a druga šiške s blagim razdjeljkom, što je bila glavna stvar u to doba.

Za ovaj izgled šiške je potrebno ošišati točno iznad obrva, ali tako da krajevi budu teksturirani. Nakon toga ih stilizirajte pomoću okrugle četke srednje veličine kako biste ih zagladili i dodali im pokret. Kad je riječ o šiškama, važan je naglasak upravo na slojevima koji im daju volumen i spomenutu pokretljivost. Što se tiče samih vrhova ostatka kose, oni bi trebali biti zdepasti i teški.