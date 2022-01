[FOTO] Siječanjski street style: Zagrebačka špica u znaku toplih jednobojnih i šarenih zimskih kaputa

1/10

Bila je to prava, prva ovogodišnja 'revija' ključnih komada za zimski dio godine. Sudeći prema fotografijama sa zagrebačke špice, na ulicama glavnog grada Hrvatske vladaju udobni modeli. Može se primijetiti da crna klasika i ove sezone ima ozbiljnu konkurenciju. Traženi i nošeni su elegantni, ženstveni, lagano strukirani, i oni ležernog kroja, od malo širih do predimenzioniranih modela koji su savršen odabir za dame koje cijene udobnost modeli u svjetlijim tonovima smeđe, ali i sive boje. 'In' su i karirane varijante, a kad je o obući riječ, bajkerski i rokerski (viši i niži) modeli gležnjača i čizama i dalje imaju svoje istaknuto mjesto na listi trendova,