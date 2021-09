[FOTO] Mlada poduzetnica Valentina Anić svoju ljubav prema slasticama iz vlastite kuhinje od hobija je pretvorila u posao - pravi neodoljive slastice od jagoda i čokolade

Jedni su slabi na njenu najtamniju verziju, neki bijelu, drugi pak ne mogu odoljeti slasnim pralinama, a većem broju ljubitelja čokolade jednostavno je – svejedno. Malo je onih koji je ne konzumiraju, baš kao i onih koji ne jedu jagode, a kad se isprepletu ljubav prema slatkom i namjera da se svijetu ponudi proizvod kakav se ne viđa u trgovačkim lancima, nastane ručno izrađen 'slatki grijeh' od ta dva sočna sastojka - jagode i čokolade. Zagrepčanka Valentina Anić pokrenula je najslađi posao na svijetu – izrađuje čoko jagodice

'Oduvijek je u meni ta grana slastičarstva. Godinama uživam u pečenju torti i kolača te me privlači sve vezano za slastičarstvo. Čitam mnogo knjiga i pratim emisije o slasticama, pa je sve to nekako došlo spontano', priznaje i otkriva gdje nastaju čoko jagodice.

Svaka jagodica okupana je u vrhunskoj belgijskoj čokoladi , bez umjetnih bojila, a dolazi iz eko uzgoja . 'Nabavljam ih od mladog dečka, koji s obitelji uzgaja domaće jagode. Što se čokolade tiče, poslujem direktno s firmom iz inozemstva koja proizvodi čokoladu te mi je oni osobno šalju u Hrvatsku', pojašnjava Valentina. Njezine čoko jagodice su osim Hrvatske proputovale svijeta, od Austrije, Njemačke i Italije do Turske i Rusije. Premda se na početku usmjerila na jagode, nedavno je uvela jabuke, trešnje i banane, a uskoro na red dolazi i drugo voće .

'U početku su nastajale isključivo u mojoj kuhinji. Sve se odvijalo spontano i skromno. Međutim, kako se posao počeo širiti, tako je postalo nemoguće okupirati kuhinju s obzirom na ostale ukućane. Stoga je poseban prostor u dvorištu namijenjen isključivo čoko jagodicama', rekla nam je mlada poduzetnica. Pitamo je koja joj je bila najveća narudžba do sada. 'Sve ovisi o tome koji je dan, ali kada bih morala izdvojiti najveću količinu narudžbi u jednom danu, to su zasigurno bili Majčin dan te Dan žena', govori nam. Pritom su čoko jagodice sve popularnije i kada je riječ o poslovnim poklonima ili malim znakovima pažnje, a osim standardnih pakiranja u obliku bombonijera (manjih i većih pakiranja), uveli su kutije i bukete s cvijećem ili tornjeve u obliku torte.

Ono što će iznenaditi mnoge odgovor je na pitanje koja joj je omiljena slastica. 'Uvijek ljudima bude smiješno i neobično kad čuju da osobno uopće ne volim jesti čokoladu', smije se Valentina. Kad je o uzorima u slastičarstvu riječ, reći će da poštuje svačiji rad i trud. 'Čak bih rekla da se divim svakome tko svojim rukama stvori nešto. Postoji nekoliko izuzetno vrhunskih slastičara u Parizu koji su otvorili školu slastičarstva i to mi je velika želja upisati', otkriva nam. Zamolili smo je da nam kaže je li bilo puno neuspješnih pokušaja, bacanja i što se uopće radi ako joj nešto ne ispadne onako kako je trebalo.

'U početku je naravno bilo dosta neuspjelih jagodica. Nisu one bile ružne ili s greškom, nego to jednostavno nije bilo ono što sam zamislila. Svaku jagodicu radim s puno ljubavi i želim da bude savršena. Jagodice koje ne ispadnu dobro poklanjam susjedima i prijateljima, a koji mi to neće zamjeriti', iskrena je. Nerijetko njezine slastice imaju izgled pravih umjetničkih djela. Evo koliko je po njoj važan spoj mašte i kreativnosti u slastičarstvu.