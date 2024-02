Nova prva dama oduševljava zavidnom karijerom ali i besprijekornim stilom

Bivši konzervativni premijer Alexander Stubb pobijedio je u nedjelju u drugom krugu predsjedničkih izbora u Finskoj u kojem mu je protukandidat bio liberalni član Zelenih, bivši šef diplomacije Pekka Haavisto. Jedino o čemu sada razmišljam, to je zahvalnost. Ovo je velika pobjeda za demokraciju u Finskoj', rekao je Stubb.

A velika podrška mu je i njegova supruga, Suzanne Innes-Stubb koja ga je čvrsto držala za ruku prilikom proglašenja pobjednika predsjedničkih izbora, a par je pobjedu zapečatio poljupcem. Suzanne Innes-Stubb, koja radi kao direktorica korporativne odgovornosti u Koneu, vrlo je uspješna. Iza nje je zavidna karijera, a osim poslovnim i akademskim uspjesima ističe se i kao žena istančanog stila koji je joj je u rodnoj Finskoj više puta donio komplimente.

No, Suzanne Innes-Stubb, još nije odlučila koliku i kakvu će ulogu preuzeti kao supruga predsjednika. 'To je velika odluka koju još nisam donio', rekla je Innes-Stubb prošlog tjedna na pitanje planira li nastaviti raditi na sadašnjoj poziciji voditeljice Globalne usklađenosti u tvrtki za dizala Kone. No, prije odluke želi još pobliže saznati bi li uz razne reprezentativne poslove bilo praktično i moguće nastaviti na sadašnjoj poziciji, finski Helsingin Sanomat.