Evo zašto na slavnima odjeća uvijek izgleda bolje nego na drugima

Poznate ljepotice u svojim pojavljivanjima na crvenom tepihu redovito ostavljaju bez daha i oduševljavaju svojim besprijekornim stajlinzima, na čemu im mi obični smrtnici zavidimo i stalno se pitamo kako im to uspijeva

'Kad celebovi žele ostaviti dojam da su nešto nabacili na sebe i tako odjeveni lagano se prošetali, vjerujte, to zbilja nije tako', rekla je.

Budući da ima iskustvo u suradnji sa slavnima, Hope je otkrila tri trika zbog kojih slavnih izgledaju bez greške.

Duljina nogavica: kada su vam nogavice preduge ili prekratke, to itekako utječe na stajling. Ako nosite kraće hlače duljine do gležnja, one trebaju završavati tik do vrha kosti gležnja. Hlače širokih nogavica trebaju dodirnuti samo vrh stopala.

Rukavi: duljina rukava također može itekako utjecati na izgled stajling, zato svakako pripazite na to jesu li savršene duljine. Nastojite uvijek da vam rukav završava na mjestu gdje počinje ručni zglob.

Savršena duljine suknje: kad nosite suknje duljine do koljena, pobrinite se da rub završava na točki gdje su vam noge najvitkije - nemojte se libiti isprobati sve duljine ispred ogledala. Ako je suknja preduga, možete izgledati previše zdepasto.