Evo u kojem Supermarketu ne moraš nositi masku!

Brza dostava namirnica na kućnu adresu

Maske su postale sastavni dio svih naših odlazaka u trgovačke lance po osnovne namirnice koje nam trebaju svaki dan. Je li ti palo na pamet da su sve one dostupne i online i da ih možeš naručiti dok se sunčaš na plaži, ili piješ kavu na balkonu, a one ti unutar 24 do 48 sati dođu pred vrata? I što je najbolje, ne treba ti maska!

Supermarket powered by Bazzar je online supermarket koji je izdvojio više od 3000 proizvoda koji ti trebaju na svakodnevnoj bazi s brzom isporukom. Ova online trgovina hrane nudi ti, između tjestenina i riža i ostale standardne ponude, i zdravu hranu - bez laktoze, bez glutena, plant based.

Primjerice, osim zdravih grickalica, na Bazzaru možeš pronaći i domaći bezglutenski kruh, bezglutenske grickalice kao i ostale namirnice bez glutena.