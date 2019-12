Evo što se točno događa u tijelu za vrijeme ovulacije

Veća želja za seksom sigurno nije jedina promjena koju žensko tijelo doživljava prilikom ovulacije

Tijekom ovulacije (tzv. plodnih dana), koja je u sredini vašeg ciklusa, visoki estrogen diže razine progesterona i potiče otpuštanje jajašaca iz jajnika koji putuju niz jajovod do maternice, u kojoj čekaju da se oplode spermom.

Obično se najviše pozornosti daje mjesečnom ciklusu i svemu što ga prati, poput grčeva, nadutosti ili neobičnih prehrambenih želja, no period ovuliranja također prate neobični simptomi.

Evo nekoliko najčešćih simptoma ovulacije:

Dobro ste raspoloženi

Osjećate li i vi nevjerojatan nalet sreće u sredini ciklusa, to je uobičajen simptom ovulacije.

U jednoj studiji objavljenoj ranije ove godine istraživači u Španjolskoj promatrali su dvije skupine žena, one koje su koristile kontraceptivna sredstva i one koje nisu, zaključivši kako su sudionice istraživanja koje su imale redovite ovulacije imale više pozitivnih emocija tijekom ovulacijskog perioda, za razliku od žena koje su koristile hormonske kontraceptive. 'Konkretno, žene koje ovuliraju pokazuju više oduševljenja, budnosti, pažljivosti i razina aktivnosti tijekom tih dana, vjerojatno radi privlačenja potencijalnog partnera', objašnjavaju autori studije.

Koketni ste, ali samo s nekim dečkima

Čak i ako ne razmišljate o tome da postanete mama u skorije vrijeme, vaše će vas tijelo još uvijek pokušavati usmjeriti prema određenim partnerima s pravim genima kako biste poradili na zdravim potomcima. Istraživanja u psihologiji napominju da se žene koje ovuliraju ponašaju koketnije u društvu muškaraca koji su privlačniji, atraktivniji i muževniji. Hm, sad je puno jasnije zašto vam se prošlog tjedna u teretani svidio onaj mišićavi dečko s kojeg niste skidali pogled…

Grudi su vam osjetljivije

Mnoge žene kažu da su njihove bradavice iznimno osjetljive dok imaju ciklus. Ali to se događa i tijekom ovulacije, a postoje dva moguća razloga za to. Prvo, osjetljivost može proizaći iz činjenice da je tijekom tog perioda vaša potreba za seksom izraženija, uslijed čega i dojke postaju osjetljive. Ali to može biti i posljedica hormonskog vala oko ovulacije, koja stimulira žlijezde u grudima. Stoga tih dana radije birajte grudnjake od prirodnih materijala i bez žice kako biste smanjili osjetljivost grudi.

