Eva Longoria ponosno istaknula svoju nikad vitkiju figuru u izazovnoj haljini

Godinu dana nakon što je po prvi puta postala majka i rodila sina Santiaga, glumica Eva Longoria hvali se svojom besprijekornom figurom koju je dovela do savršenstva. Latino zavodnica novim je stajlingom ponovno izazvala oduševljenje javnost

'Pilates, joga i puno trčanja, to me zabavlja i opušta, ali nažalost - to toliko ne jača mišiće kao što se mnogima možda čini. Nedavno mi je došla moja nutricionistica i obznanila mi je jednu tužnu vijest - moja mišićna masa baš i nije na nekom zavidnom nivou pa mi je predložila promjenu. Uputila me u teretanu i naložila teške vježbe. Nemate pojma kako mi je to teško palo. Mislim, da mogu, ja bih samo tamo stajala i radila običan biceps curl u nadi da će mi ta vježba ojačati cijelo tijelo. Eto - toliko volim vježbati', otkrila je glumica nedavno kako održava formu.