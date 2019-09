Europa Donna Zagreb Pink Run privukla veliki broj trkača ujedinjenih u jednoj misiji - borbi protiv raka dojke

Josipa Pavičić, Vlaho Arbulić, Pravila igre i mnogi drugi podržali ovu divnu humanitarnu utrku

Europa Donna Zagreb Pink Run ujedno je poslužila kao najava «ružičastog mjeseca» – listopada - svugdje u svijetu posvećen borbi protiv raka dojke, a održala se pod visokim pokroviteljstvom predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović i gradonačelnika Grada Zagreba Milana Bandića, pa su tako na utrci bile prisutne izaslanica predsjednice, gđa. Iva Pašalić te izaslanica gradonačelnika, dr. Ivana Đerek.

Osim same utrke, posjetitelji su mogli uživati u raznolikom edukativno-gastronomsko-zabavnom programu namijenjen svim dobnim uzrastima; od maskota za najmlađe do zagrijavanja za utrku i mjerenje šećera za one nešto starije. Utrku su podržali i poznati Hrvati, poput Josipe Pavičić, grupe Pravila igre i Vlahe Arbulića.