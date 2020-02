Elegantna u bijelom: Melania Trump ponovno osvaja profinjenim stilom u minimalističkoj haljini

Prva dama Amerike nikad ne griješi kad se radi o odjevnim kombinacijama pa je plijenila poglede u još jednom nenadmašnom stajlingu kojem je teško naći manu

Lijepa brineta ponovno je za svoj outfit dobila bezbroj pozitivnih komentara prilikom gostovanja na Sveučilištu Palm Beach Atlantic gdje je dobila godišnju nagradu 'Woman of Distinction' za svoju kampanju 'Be Best'.

U haljini čistih linija od satinirane tkanine koja prati figuru bez rukava s ukrasnim crnom trakom oko vrata ili oko struka Melania je bila mamac za poglede.

Riječ je o kreaciji Brandona Maxwella čiji je dizajn Melania već nosila u nekoliko prigoda, a sad je snižena na oko 13 tisuća kuna (1.985 dolara).