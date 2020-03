Dom proslavljene glazbenice Norah Jones osvaja posebnim šarmom

Norah Jones, talentirana američka glazbenica koja se proslavila još 2002. s debitantskim albumom 'Come Away with Me', nedavno je prodala svoj luksuzni dom smješten u Brooklynu

Norah koja je svojim prvijencem sa samo 23 godine pokorila svjetsku glazbenu scenu, svoj je raskošni dom kupila za 4.9 milijuna dolara 2009., a sad je uspjela čak i zaraditi - prodavši za impresivnih 8 milijuna dolara. Njezin dom odiše posebnim šarmom, a zanimljivi detalji poput npr. neobičnih rasvjetnih tijela u dnevnom boravku stvaraju ugodno ozračje.

Svaki kutak doma slavne pjevačice osmišljen je s puno pozornosti, a dojam topline dodatno je naglašen uz pomoć detalja od drva i prirodnih materijala.