Uvjereni ste da će vas trud i požrtvovnost dovesti do uspjeha i zarade. Zbog vremenske stiske jest ćete brzu hranu "s nogu", propustiti popodnevni odmor i voditi siromašan društveni život. Navečer ćete uvidjeti da je ritam koji ste si nametnuli dugoročno neodrživ.

U obrazovnim okvirima izgledni su uspjesi. Vaša će koncentracija i pamćenje biti zadovoljavajući, a nastavnici će vam biti skloni. Mogli biste se nekom zamjeriti pametnom, ali politički nekorektnom izjavom. Procijenite bi li vam se više isplatilo da to prešutite.

Jedna osoba ponudit će vam zanimljiv posao jer ste joj ste dopali. Naslutit ćete to iz njenih komplimenata, koji nadilaze profesionalne okvire. Ako zaključite da u tome nema kršenja zakona, prihvatite ponudu. Bit ćete snažno nadahnuti za dizajniranje i razne oblike stvaralaštva.

Nastupat ćete samouvjereno i odlučno, ali to vam neće biti dovoljno da ostvarite nabujale ambicije. Ako vas netko odbije, upotrijebite i analizu i intuiciju da biste shvatili što trebate promijeniti u strategiji. Partner će biti osrednje raspoložen, poštedite ga prigovora.

Vodenjak

Netko će biti toliko ugodan i razgovorljiv da ćete mu poželjeti povjeriti štošta o sebi i bližnjima. Učinite li to, budite sigurni da će ubrzo sve izrečeno doprijeti do većeg broja ljudi, naročito do pogrešnih ušiju. Motivacija i tjelesna forma bit će vam na visini.