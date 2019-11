Dizajneri koji su od igre i sanjarenja izgradili posao

Projekti koje rade postoje da bi uveseljavali ljude

Opet njih dvije nije dizajnerska agencija, kolektiv ni studio, već banda kreativaca u dizajnerskim vodama i po svemu netipična firma čiji glavni (i glasni) moto, te prva rečenica na webu, glasi: "Naš posao je najbolji na svijetu". I daju nam časnu riječ da je to zaista tako!

Ako povjerujete u tu prvu netipičnost, morat ćete im vjerovati i da ih nije samo dvije (kao što im ime sugerira) - već tim danas čini četvero ljudi. Oni, a ne samo one, su Marina Andrijašević, Luka Vlahović, Dorja Horvatić i Nika Vujević. Ne pate od sumiranja uspjeha, etiketa, priznanja i titula, njihovi projekti najučinkovitije pričaju za njih, a slažu se da ih pojam (kreativna) banda, u najpozitivnijem smislu te riječi i najbolje opisuje. No ne brinite, imaju sve potrebne dizajnerske (i ne samo te) vještine i iskustva, originalne, uspješne i duhovite izvedene projekte, ali i diplome iz sfere dizajna i arhitekture. Na proces poslovanja gledaju kao pretraživanje svijeta oko sebe u potrazi za pričama koje pretvaraju u predmete. Polja interesa i realiziranih projekata u sferi oblikovanja proizvoda, vizualnih identiteta i dizajna ambalaže im vrludavo šaraju od biljaka, preko društvenih igara pa sve do šarenih suvenira: ili u pravom životu - od osnovnog paketa za DIY vrtlarenje, preko najzabavnije memory igre na Balkanu do ogromnog čokoladnog megalodonovog zuba!