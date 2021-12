Cijene Chanelovih torbica odletjele su u nebo: Hoće li im se agresivna strategija isplatiti ili obiti o glavu?

Od kraja 2019. godine luksuzni modni brend Chanel povisio je cijene nekih svojih klasičnih modela torbica za gotovo dvije trećine. Poskupljenja su, prema tumačenju glasnogovornice brenda, odgovor na neutvrđene fluktuacije tečaja i promjene u troškovima proizvodnje te pokušaj ujednačavanja cijena u cijelom svijetu. Međutim neki u tome iščitavaju postavljanje novih granica kupnje i nastojanja da postanu ekskluzivniji i poželjniji brend te da zapravo teže statusu francuskog boga torbica – Hermesa

Čelnici i analitičari iz luksuznog sektora ukazuju na to da povećanje cijena signalizira agresivnu korporativnu strategiju – uspostavljanje kontrole nad jednim od najpopularnijih proizvoda brenda, i to dok ciljaju na svoje vrhunske suparnike.

View this post on Instagram

View this post on Instagram

U Parizu je Chanelov prodajni asistent rekao novinaru Bloomberg Newsa da kupac može kupiti samo jednu torbu, a do kupnje druge, koja ne može imati iste značajke kao prethodna, mora čekati dva mjeseca. U New Yorku su za kupnju određenih klasičnih stilova torbica postojala mjesečna ograničenja, a u Hong Kongu i Šangaju nije bilo ograničenja.

View this post on Instagram

'To ima veze s onim za što vjeruju da je vrijednost njihovog brenda, kao i s time koliko su nervozni zbog te sveprisutnosti. Tvrtka ne želi da svi nose istu torbicu jer je to obezvređuje', kaže Rambourg i podsjeća da u sektoru vrhunskih skupocjenih proizvoda postoje i neke upozoravajuće priče o utjecaju uzastopnog povećanja cijena.

Sekundarno tržište

'Jedna od posljedica povećanja cijena Chanelovih torbica bio je i rast cijena njihovih torbica na sekundarnom tržištu', rekao je Seth Weisser, izvršni direktor tvrtke za preprodaju luksuznih roba What Goes Around Comes Around sa sjedištem u New Yorku. Chanel je tužio tvrtku za lažno oglašavanje i kršenje zaštitnog znaka, ali platforma za preprodaju poriče te optužbe.

Chanelove torbe stare deset i više godina, kaže Weisser, može se prodati za veći iznos od njihove originalne cijene, djelomično i zato što se mnogi stilovi torbi više ne proizvode. 'Nisu sve Chanelove torbe iste. Potražnja ovisi o boji, modelu i veličini. Od Chanelovih torbica nastalih posljednjih nekoliko godina, otprilike polovica ih se prodaje ispod cijene koje imaju na primarnom tržištu', kaže Weisser.

S druge strane preprodavači mogu računati na to da će najtraženije Hermesove torbe stalno moći prodavati po cijeni većoj od originalne. Rijetka torba Birkin prodana je prošlog mjeseca na platformi za preprodaju Vestiaire Collective za 112 tisuća eura (oko 842 tisuće kuna), a njena maloprodajna cijena iznosila je 18,5 tisuća eura (oko 139 tisuća kuna). Glasnogovornik platforme kaže da je najskuplja Chanelova torba prodana za 30 tisuća eura (226 tisuća kuna).

Torba s najvišom cijenom postignutom na aukciji Hermesova je Kelly od krokodilske kože, a aukcijska kuća Christie's prošlog mjeseca prodala ju je za četiri milijuna hongkonških dolara (oko 3,42 milijuna kuna). Najskuplja Chanelova torba na istoj aukciji prodana je za 125 tisuća hongkonških dolara (106.810 kuna).

'Chanel vjerojatno želi modele 2.55 i Timeless dovesti u rang s Hermesovim modelima Birkin i Kelly', rekao je Bertrand Peyrat, glavni direktor za opskrbu preprodavača Vestiaire Collective, referirajući se na torbe s preklopom. 'Međutim procjene sekundarnog tržišta još ga ne svrstavaju u taj rang', zaključuje Peyrat.