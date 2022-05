Četiri najgore navike zbog kojih ne možete skinuti masne naslage s trbuha

Osim što želite izgledati i osjećati se dobro, postoji još jedan jako dobar razlog za gubitak masnih naslaga s trbuha – one su jako nezdrave. Masne naslage na području trbuha mogu biti poprilično tvrdokorne i teško ih se riješiti, a ove četiri nezdrave navike otežavaju taj proces

Visceralna masnoća, također poznata kao trbušno masno tkivo, vrsta je masti koja se pohranjuje oko organa u trbušnoj šupljini. Za razliku od potkožne masnoće, koja se pohranjuje tik ispod kože, nalazi se duboko u tijelu i povezana je s brojnim zdravstvenim problemima. Naprimjer, pokazalo se da visceralna masnoća povećava rizik od srčanih bolesti, dijabetesa i određenih vrsta raka. Visceralno masno tkivo vjerojatnije će otpustiti upalne tvari u krvotok, što može dovesti do upale u cijelom tijelu. Uz to, teže ga je 'otopiti' nego potkožnu masnoću, što ga čini značajnim zdravstvenim problemom. Svi ovi čimbenici čine visceralnu mast jednom od najopasnijih vrsta masnoća u ljudskom tijelu. Srećom, postoje brojne promjene u načinu života koje mogu pomoći u njezinom smanjenju.

Najbolji pokazatelj toga je mjerenje struka. Kod žena struk širine 80 centimetara ili više pokazatelj je visceralne masnoće, a kod muškaraca je širina struka od 94 centimetra ili više kritična brojka. Visceralna masnoća obično se pojavljuje zbog prevelikog unosa kalorija i premale tjelesne aktivnosti, no kod nekih ljudi ona može biti genetski uvjetovana. Također, može biti uzrokovana konzumacijom alkohola, a to je češći slučaj kod muškaraca.

Istraživanja pokazuju postojanje veze između nedostatka sna i povećanja visceralne masti, piše Eat This. Uzrok tome krije se u činjenici da nedostatak sna uzrokuje promjene u razinama hormona koji povećavaju apetit i otežavaju tijelu sagorijevanje masti. Ako ne spavate dovoljno, postoji nekoliko stvari koje možete učiniti. Uvođenjem jednostavnih promjena možete poboljšati svoje navike spavanja. Prvo, pokušajte ići u krevet i probuditi se u isto vrijeme svaki dan kako biste regulirali prirodne cirkadijalne ritmove tijela. Drugo, stvorite opuštajuću rutinu prije spavanja, a ona će vašem tijelu signalizirati da je vrijeme da se opustite za noćno spavanje. I zadnje, no jednako važno, ograničite izlaganje jakom svjetlu navečer i izbjegavajte rad ili korištenje elektroničkih uređaja u krevetu.

Kada smo pod stresom, tijelo oslobađa hormon koji se zove kortizol, a on signalizira tijelu da počne skladištiti više masti, posebno u području trbuha. Osim toga, kortizol povećava apetit i žudnju za hranom koja ima visoke udjele masti i šećera. To može dovesti do debljanja i daljnjeg nakupljanja visceralne masti. Kako to smanjiti?

Prvi je korak pokušati smanjiti količinu stresa u svom životu. Za smanjenje masnoće na trbuhu i količine stresa stručnjaci preporučuju opuštajuću tjelesnu aktivnost. Isprobajte jogu ili meditaciju za opuštanje uma i tijela; redovito vježbajte, što može pomoći u snižavanju razine kortizola; i pobrinite se da se zdravo hranite. Uz malo truda, uskoro možete imati puno zdraviji način života, ali i tijelo.