Catherine Zeta-Jones u haljini koja zajamčeno privlači poglede

M.D. 08.08.2023 u 21:32

Michael Douglas i Catherine Zeta-Jones uživaju u čarima ljetovanja na Amalfi obali Italiji, a slavni par snimljen je u trenutku kada su se brodom prevezli do restorana La Conca del sogno u Neranu. Posebnu pažnju privlačila je Catherine Zeta-Jones izgledala je nevjerojatno chic u maksi haljini i šeširu širokog oboda. Stilski dotjerana do savršenstva, 53-godišnja velška filmska zvijezda u ruci je nosila u bijeloj torbi načinjenoj od isprepletenih kožnih traka te odgovarajuće bijele natikače. No, zvijezda stajlinga svakako je bila laskava crna slip haljina koja je uz istaknuti dekolte imala i otvorena leđa te još jednom dokazala da je Catherine prava diva.