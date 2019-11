Novi modeli Martensica i ove sezone izazivaju na ultimativni ''spoji nespojivo'' trend

Dr. Martens je rođen u Engleskoj (gdje se nekim čudom i zadržao do dana današnjeg), u doba prepunom društvenih promjena pa tako Marte vrlo brzo postaju simbolom alternative tadašnjoj kulturi. U početku su bile dio uniforme poštara i policajaca, a onda su 60-tih postale dio uniforme skinsa, društene skupine koja je tada(!) bila vrlo inkluzivna i multikulturalna s idejom Marti kao glavnim simbolom radničke klase koju su zagovarali, predstavljajući tako beznasilni otpor tadašnjem hippijevskom pokretu.

Kasnije ih veliki Sex Pistolsi i The Clash nose po doma i na pozornicama, dajući im esencijalnu bitnost estetike punk look-a.

Nakon toga, ova kultna čizma prolazila je kroz metamorfoze, bivajući sastavni dio looka zvijezda scene od Policea do Madonne, odolijevajući vremenu i promjenama trendova.

Dr.Martens je jednako popularan i danas, iako se percepcija branda ublažila iz bunta, ali svakako ostaje komad koji svakom looku daje stav. Danas su Marte svepristune u modnom svijetu – na modnim pistama fashion week-ova svjetskih gradova, street style-u... U isto vrijeme su fashion i (sub)kulturni statement, ali upravo ih to čini nezamjenjivima i prigodnima za svaku priliku. Marte nedvojbeno same izazivaju na ''spoji nespojivo'' pa ih tako i naša ambasadorica Zara Hrvatin bez dilema ''navlači'' ljeti na haljinu golih leđa, zimi na over-size sweather ili u svečanim-odijelo prilikama. Ističe da kada situacije i vrijeme pod ruku zahtjevaju obuću, uvijek bira Marte jer svoj modni izražaj voli osnažiti statementom kojim dominiraju upravo one.

Kako se punk polako, ali sigurno zavlači u povijesne knjige, a kulturom među mladima dominira masa drugih žanrova, uloga Dr. Martensa je i dalje posve jasna - budi što želiš! Pa zato svrati u ShoeBeDo i dodaj svojoj jesenskoj kolekciji par Marti, budi što želiš i pritom ostani otporan na kišu i snjegove koje je Vakula najavio. Kolekcija je aktualna u svim ShoeBeDo dućanima i www.shoebedo.com webshopu.