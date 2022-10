Bili su hit, a sada izlaze iz mode: Ovih sedam trendova za uređenje domova odlaze u zaborav

Trendovi uvijek dolaze i odlaze, a ukusi su različiti. No ako želite da vaš dom bude uređen baš po vašom guštu, ali i usklađen sa svježim trendovima, vrijedi obratiti pažnju na značajke za koje dizajneri kažu da u posljednje vrijeme ne osvajaju nagradu za popularnost

Promijenili ste jastučnice, prebojili najveći zid u dnevnoj sobi ili kupili novi tepih, ali nešto jednostavno 'ne štima', a ne možete odrediti što – zvuči poznato? Ako vam se to dogodilo, vrlo vjerojatno je u vašem domu zavladao, kao što dizajneri interijera nazivaju, stilski kaos. Kako biste stvorili lijep i poželjan izgled, vrijeme je da izbacite nešto, a prema savjetu stručnjaka za uređenje doma , najbolje je krenuti od ovih sedam elemenata koji su izašli iz mode.

Potpuno bijele kuhinje broje svoje zadnje dane. 'S obzirom na to da ljudi provode više vremena u svojim domovima, žude za bojom, uzorkom i teksturom', kaže stručnjakinja za uređenje interijera Gil Walsh te dodaje: 'Crni uređaji i detalji poput ručkica, sjajni ili mat, pojavljivat će se u kuhinjama 2023. Uparite crnu s prigušenom zelenom jer je dobar izbor za gornje ormariće i izložite raznobojno posuđe na otvorenim policama.' Čak i ljubitelji potpuno bijelih i izrazito neutralnih kuhinja mogu napraviti nekoliko prilagodbi ako im dosadi taj monokromatski izgled – odlučite se za nova vrata ormarića ili pokušajte objesiti živahne viseće svjetiljke preko otoka ili šanka.

Prostori otvorenog plana

Dizajnerica interijera Carol Lang vjeruje da otvoreni plan domova više neće biti toliko poželjan. Potvrđuju to i njezina iskustva s klijentima – velik broj ljudi bio je primoran preurediti domove u improvizirane kućne urede, a upravo to im je pokazalo 'velike prednosti koje pružaju vrata'. To ne znači nužno da su zatvorene sobe sada u modi, riječ je o nijansama. 'Više ne dobivam zahtjeve za potpuno otvorene katove, već umjesto toga klijenti traže jedan veliki prostor sa satelitskim sobama', kaže ova dizajnerica, napominjući da se takvi prostori po potrebi odvajaju ili spajaju.