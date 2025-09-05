MODA U VENECIJI

Bezvremenska elegancija: Ovom modnom klasiku popularnost ne blijedi

E. K.

05.09.2025 u 22:44

Venecijanski filmski festival uvijek je u znaku i sjajnih modnih izbora poznatih uzvanica, a ove su se godine mnoge dame odlučile za modni klasik: crne haljine koje uvijek izazivaju pozornost na crvenom tepihu. Dokazuju i kako glamur ne mora značiti blještavilo jer ponekad se najbolji efekt postiže upravo minimalističkim pristupom i profinjenom suptilnošću što su dokazale i Laura Chiatti, Lea Seydoux, Luna Wedler, Yun Huang...

