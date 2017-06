Baranja, mjesto za idealan odmor bez žurbe i stresa

Svi su pohrlili na more, no vi ste tip kojemu šljunak, plaža, ručnici i masovni turizam nisu po volji. Željeli biste napuniti baterije i pripremiti se za još jednu radnu godinu koja je pred vama. Predlažemo vam - pođite na 'zeleni istok države' gdje vas čekaju razna iznenađenja za sva osjetila

Miris mora i soli koji ispunjava nosnice ovoga ste ljeta odlučili zamijeniti onim sviježe pokošenog sijena. Umjesto morske obale vaša je destinacija upravo u suprotnom smjeru, na selu. Na karti birate odredište. 'To!', zadovoljno uskliknete jer dvojbe nema. Prst je 'pao' na željeni cilj. Pravac je - Baranja. Gdje? Svejedno. Iz trokuta Dunava i Drave garantirano, vratit ćete se puni nezaboravnih ljetnih uspomena i ludih 'fototrofeja'

Ništa jednostavnije nego doći do odredišta, pitoresknog baranjskog etno sela Karanca na obroncima Banske kose. Zrakom ili kopnom, neki u Baranju stižu čak i vodom. Izbor je na vama. Za nešto manje od tri sata vožnje iz Zagreba autocestom 'siječe' se ravnica do Osijeka za 122 kune u jednom smjeru odakle se mrežom dobro povezanih lokalnih prometnica stiže do ljetnog odredišta.

Avantura uz glas pijetla

Čim se 'odlijepite' od dravskog mosta i kročite na tlo 'vinske majke', što u prijevodu s mađarskog znači Baranja, prebacite se na potpuno drugačiji mod: ljeto na selu. Nezaobilaznom ljetnom asesoaru u koferu: kupaćima, ručniku za plažu, omiljenoj knjizi dodajte, ipak, još jedan detalj sredstvo protiv komaraca. Popis zaključite dobrim raspoloženjem i avantura može početi.

Kukurikanje pijetla u cik zore neizbježan je ranojutarnji 'alarm' na šarmantnom seoskom imanju. Dok se lagani povjetarac zapliće o krošnje voćaka i uvlači u postelju dražeći nosnice mirisom svježih jabuka, pogled puca na more vinskih čokota na kojima tek počinje dozrijevati grožđe iz kojeg će se iscijediti vrhunska Dionizijeva kapljica. Niz grlo ona može poteći već u jednom od mnogobrojnih podruma ukopanih u zemlju, popularnim gatorima, usječenim u baranjskim surducima prepoznatljivim za Suzu i Zmajevac. Tijekom cijele godine ovdje se vino čuva u idealnim uvjetima.

Domaćini će u čaše najčešće točiti nezaobilaznu graševinu koja će zaokupiti okusne pupoljke. Vinoljupci neće ostati ravnodušni. Kući će se s ljetovanja vratiti s vinskom kapljicom kojega potpisuje jedan od baranjskih vinara, a moguće ju je kupiti u samom podrumu za 50-ak kuna.

Tek jedna je to od uspomena koja jamči ponovni povratak možda već i prije idućeg ljeta, baš kao i tradicionalna Akademija blata s početka srpnja na kojoj baranjski gosti mogu naučiti nešto o tipičnoj arhitekturi ovoga kraja, ali se i sami okušati u tome. Nezaobilazan pečat svakako daje i Slama Land Art Festival, jedinstvena hrvatska manifestacija na kojoj umjetnici iz cijeloga svijeta izrađuju kipove od slame, a turisti im se priključuju. No, ljeto na selu je zapravo kao jadranska bonaca. 'Fjaka' smota za čas. Nema žurbe, ni stresa. Dan 'prepolovi' tek crkveno zvono.