Klinička imunologinja otkriva: Pretjeruju li Hrvati s korištenjem antibiotika i zbog čega je to vrlo štetno, osobito za najmlađe

Koristimo li previše antibiotike? Koliko je štetna navika prepisivati ih i za običnu prehladu? Na koji je način pandemija covida potaknula povećanu uporabu ovih lijekova? Kakve su dugoročne posljedice te navike po imunitet i u konačnici zdravlje? O ovoj pojavi nedavno je upozorio i WHO jer su neke bakterije postale otporne na sve antibiotike, što je bio povod da o ovoj problematici porazgovaramo s kliničkom imunologinjom, dr. Arjanom Tambić Andrašević

Da je stanje alarmantno, potvrđuje i nedavno izvješće Svjetske zdravstvene organizacije (WHO). Povećana otpornost bakterija - koje uzrokuju infekcije krvi - na lijekove, uključujući rezistenciju na antibiotike posljednje linije obrane, uočena je u prvoj godini pandemije koronavirusa, pokazalo je to izvješće temeljeno na podacima iz 87 zemalja u 2020. godini.

Kako objašnjava dr. Arjana Tambić Andrašević, klinička mikrobiologinja iz Klinike za infektivne bolesti 'Dr. Fran Mihaljević' i predsjednica Odbora za praćenje rezistencije bakterija na antibiotike pri Hrvatskoj akademiji medicinskih znanosti, od samog uvođenja u kliničku praksu oni su se olako propisivali jer su relativno netoksični i jeftini lijekovi.

'Iako je već Alexander Fleming pri pronalasku penicilina upozoravao da će se nerazumnom primjenom penicilina s vremenom razviti otpornost bakterija na njega, rijetki su na to obraćali pažnju jer su se tijekom 1960-ih, 70-ih i 80-ih razvijali novi antibiotici i bili su djelotvorni na bakterije otporne na one stare', rekla je dr. Tambić Andrašević.

Međutim od kraja 20. stoljeća, dodaje, postali smo sve više svjesni toga da novih antibiotika ima sve manje, a bakterije se neumoljivo privikavaju na okoliš u kojem žive i koji je pun antibiotika te postaju otporne na mnoge danas raspoložive lijekove.

'Tijekom pandemije bolesti COVID-19 došlo je do pada potrošnje antibiotika u mnogim zemljama EU-a, pa tako i Hrvatskoj, najvjerojatnije zbog općenito manje pojavnosti infekcija dišnih putova, bilo virusnih, bilo bakterijskih, uslijed držanja distance i drugih protuepidemijskih mjera koje su naročito rigorozne bile tijekom 2020. godine', kaže dr. Tambić Andrašević.

Po opterećenju rezistentnim bakterijama, upozorava ona, Hrvatska se nalazi oko europskog prosjeka koji iznosi oko šest smrtnih slučajeva na 100.000 stanovnika.

Mnogi vjeruju da antibiotik pomaže svaki put

Mnogi građani vjeruju da antibiotik pomaže svaki put kad imaju temperaturu ili se osjećaju loše zbog neke infekcije.

'Međutim najčešće infekcije u čovjeka su infekcije gornjih dišnih putova, a one su u 90 posto slučajeva uzrokovane virusima na koje antibiotici ne djeluju. U tom slučaju antibiotik neće pomoći u skidanju temperature i poboljšanju stanja, ali će djelovati na mnogobrojnu zajednicu bakterija koje nastanjuju naše tijelo, što će omogućiti da se među njima izrode mutanti otporni na taj i njemu srodne antibiotike. Jednom nastale, rezistentne bakterije nisu odmah uočljive jer su dio mikrobiote koja prirodno nastanjuje naše tijelo. Kad neka od tih bakterija ipak zaluta u područje ljudskog tijela, gdje joj nije mjesto (npr. u mokraćni mjehur ili krvotok), onda je problem tim veći ako je ta bakterija rezistentna na antibiotike', upozorava ona.

Dobro educirani građanin, dodaje, treba prepustiti liječniku procjenu radi li se o težoj bakterijskoj infekciji koja zahtijeva liječenje antibioticima ili se radi o virusnoj ili blažoj bakterijskoj infekciji koje imaju samoograničavajući tijek i brzo će proći i bez lijeka.

Posljedica pretjerane uporabe antibiotika, objašnjava dr. Tambić Andrašević, razvoj je otpornosti bakterija na njih, što se prvenstveno odvija među našom mikrobiotom i nije odmah vidljivo.

'Antibiotici se trebaju koristiti kod težih bakterijskih infekcija, tj. samo na preporuku liječnika. Najčešće bakterijske infekcije u čovjeka su infekcije mokraćnih putova i one se, ako su simptomatske, liječe antibioticima. Općenito su najčešće u čovjeka infekcije dišnih putova, no one su najčešće uzrokovane virusima i najčešća su indikacija u kojoj se antibiotici nepotrebno propisuju', rekla je.