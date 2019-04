Apivita nadopunila bogati asortiman linije za sunčanje s proizvodom za iznimno osjetljivu kožu lica

Bogati udjel prirodnih sastojaka u APIVITA kremi za osjetljivu kožu pruža snažnu zaštitu od foto-starenja te dubinski hidratizira kožu

Sunce ima značajnu ulogu u očuvanju zdravlja i poboljšanju vitalnosti. Sunčeve zrake potiču sintezu vitamina D koji je nužan za razvoj i jačanje kostiju. Prilikom umjerenog izlaganja suncu, koža se potiče na stvaranje melanina, što dovodi do prirodnog tamnjenja i otpornosti na sunčeve zrake. No, učinci sunčevih zraka na koži, najvećem ljudskom organu, mogu biti i negativni. Neodgovorno izlaganje sunčevim zrakama, kao i nedovoljna zaštita mogu dovesti do preuranjenog starenje kože i oštećenja kože koje se najčešće javljaju u obliku opeklina.

Prvi znakovi fotostarenja kože počinju biti vidljivi u dvadesetima, a počinju biti očitiji u tridesetima. UVA zračenje igra ključnu ulogu u poremećajima pigmentacija koji su prepoznatljivi znak fotostarenja kože. APIVITA se nalazi na samom vrhu inovacija kad su u pitanju prirodni proizvodi za sunčanje koji kožu štite od posljedica oštećenja izazvanog UVA zračenjem. APIVITA linija za sunčanje se sastoji se 15 proizvoda koji svojim bogatim udjelom prirodnih sastojaka koži lica i tijela pružaju visoku UVA & UVB zaštitu.