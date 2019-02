Ako ste Blizanac, Strijelac, Djevica ili Riba čuvajte se obmana, zabuna i nepreciznosti

Merkur ove godine boravi u Ribama osobito dugo, od 10. veljače do 17. travnja, što znači da će dio tog razdoblja provesti u retrogradnom kretanju. Budući da do početka retrogradacije ima dovoljno vremena, s njom ćemo se pozabaviti kasnije

Svaki planet ima znak ili znakove u kojima se osjeća kao kod kuće i gdje je njegov utjecaj povoljniji. Za Merkur, to su Djevica i Blizanci.

S druge strane, probuđena intuicija omogućit će vam da spoznate neke skrivene istine. One će vam se javiti kad ih ne očekujete, kao prolazne slutnje prilikom šetnje, tijekom maštanja ili u snu. Moglo bi vas spopasti i stvaralačko nadahnuće i to ne samo u umjetnosti već i u svakodnevnom životu. O kojem se god problemu radilo, sinut će vam originalna rješenja do kojih ne biste došli putem razuma i logike.