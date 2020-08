Ako obnavljate svoju garderobu, potrudite se uvrstiti ovaj trend koji slovi kao 'must have'

Ako svoju garderobu želite začiniti s malo boje, zašto to ne bi bila žuta? Nijanse žute slove kao ultimativni 'must have', a modne ovisnice već su se oboružale komadima u ovoj vibrirajućoj boji koja plijeni pažnju poput magneta

Zavirite li u trgovine, primijetit ćete da police vrve odjećom i modnim dodacima u nijansama žute. Ona je ove sezone jedna od najpopularnijih i najvažnijih boja kojom su se u kreiranju kolekcija vodili brojni modni dizajneri, stoga nimalo ne čudi to što je pristigla i u high street trgovine u velikom broju.

Modni stručnjaci najavljivali su dominaciju žute u ljetnim mjesecima još početkom godine, a da će biti veliki trend, dali su naslutiti i brojni dizajnerski brendovi koji su je uklopili u svoje ljetne kolekcije.

Zimmermann, Balmain, Brandon Maxwell, Edeline Lee, Victoria Beckham, Lanvin i Pyer Moss samo su neki od brendova koji ljeto vide u nijansama žute - od zagasite zlatne, koja vrlo moćno djeluje na stajling, do blijede pastelne, koja izgleda vrlo osvježavajuće i chic, posebno u formi odijela s kratkim nogavicama i lepršavih haljina.

Trendseterice su žutim komadima odjeće već upotpunile svoje ljetne kolekcije i moramo priznati da nam se itekako sviđa ono što vidimo. Instagramski profili vodećih modnih blogerica i influencerica prepuni su trendi žute te ju je nemoguće ignorirati.