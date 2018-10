A na koncert Maria Biondia s Meet & Greet ulaznicom u džepu idu...

Pitali smo vas: 'Koji je najpoznatiji radijski hit Maria Biondia', a odgovor je 'This is what you are'

U novoobnovljenoj Tvornici kulture najbolji talijanski jazz i soul pjevač održat će koncert na kojem će predstaviti svoj novi album 'Brasil', čije će vas pjesme i topli ritmovi zgrijati u hladnoj jesenskoj noći. Jedan od najpoznatijih talijanskih jazz i soul glazbenika Mario Biondi u subotu 6. listopada stiže u Zagreb. U novoobnovljenoj Tvornici kulture održat će koncert na kojem će predstaviti svoj novi album 'Brasil', čije će vas pjesme i topli ritmovi zgrijati u hladnoj jesenskoj noći. Biondija, kojeg domaća publika zna ponajviše po radijskom hitu 'This is what you are', gledat ćemo i slušati u sklopu ciklusa koncerata nazvanih Musicology Barcaffé Sessions. U Hrvatskoj, kaže Biondi, osjeća se kao doma pa se i sam glazbenik ovom koncertu jako veseli. Veseli mu se i publika koja će zahvaljujući Musicology Barcaffé Sessionsu uživati u prostoru namijenjenom za maksimalno 1000 odabranih ljubitelja glazbe.